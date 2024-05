Volley giovanile. Modena e Moma per il bronzo. Questa mattina le due finaline

Pallavolo giovanile modenese a caccia di medaglie, questa mattina nella giornata conclusiva delle Finali Nazionali Under 19 maschile, ed Under 18 Femminile: nelle finali più spettacolari degli ultimi anni, Modena Volley tra i maschi (foto), e Moma Anderlini tra le ragazze puntano la medaglia di bronzo che manca da tre anni, dalla finale 2020/21 di Agropoli conquistata dall’Academy Sassuolo. Toccherà alla Moma Anderlini di Roberta Maioli provare ad andare all’assalto del risultato, che in ogni caso migliorerà quello dell’anno scorso: questa mattina alle 9 a Castellana Grotte, Susio e compagne proveranno a strappare la vittoria al fortissimo Chieri. Percorso analogo per il Modena Volley di Andrea Asta, che dopo aver superato nei quarti la Matervolley di Castellana Grotte per 3-1, in semifinale si è battuta contro i Diavoli Powervolley Brugherio, vittorioso 3-1 (25/22 22/25 25/19 25/20). Oggi alle 9 i gialloblù sfideranno Treviso nella finalina.

r.c.