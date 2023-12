Volley Giovanile. Moma Winter Cup, l’atteso ritorno. Una grande sfida tra 188 squadre

Manca poco ormai, al via della quattordicesima edizione della Moma Winter Cup, ormai il più importante torneo giovanile invernale a livello internazionale: ieri mattina è stata presentata ufficialmente l’ormai prossima edizione, che si prepara a portare a Modena oltre seimila persone, tra squadre, staff, e tifosi al seguito. È stato proprio Marco Neviani, direttore generale della Scuola di Pallavolo Anderlini, ad aprire i lavori illustrando gli strabilianti numeri del torneo: saranno 188 le squadre al via, provenienti da tutta Italia, ma anche da Europa e per la prima volta dagli Stati Uniti, che giocheranno su 189 campi dislocati tra Modena e provincia. In tutto, nei tre giorni del torneo dal 27 al 29 dicembre, si giocheranno 675 partite, che animeranno le sei categorie al via, Under 14, 16 e 18 Femminili e Under 15, 17 e 19 Maschili. Un torneo della portata della Moma Winter Cup non sarebbe possibile senza la stretta collaborazione con la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Modena e le amministrazioni comunali dei Comuni che ospitano i campi di gara delle squadre partecipanti, ben quattordici, sparse su tutto il territorio provinciale, ma anche con Coni e Fipav, enti da sempre protagonisti nell’organizzazione di un torneo come la Winter Cup. Come di consueto, la Winter Cup è sostenuta e resa possibile da numerosi partner e Sponsor, primo tra tutti Ceramiche Moma, Title Sponsor della manifestazione per il sesto anno consecutivo, ma anche Bper Banca, Dispensa Emilia, Acetaia Malagoli, Vis Hydraulics, e Major Tom. Prosegue anche quest’anno la collaborazione con le scuole superiori di Modena, che grazie ai percorsi Pcto , mettono a disposizione 43 studenti a supporto: anche quest’anno saranno assegnati dei premi speciali per coloro che si sapranno distinguere, e tornerà il Premio Fair Play, che quest’anno si sdoppia per ricordare gli amici Marco Grandi e Leo Novi. Appuntamento quindi al 27 7icembre, quando alle 14.30, toccherà alle squadre dell’Under 19 maschile iniziare le ostilità.

r.c.