Volley Grande successo per il “Toreno della Befana“. Una calza piena di... Under 13 per il Podenzana Tresana

Centinaia di persone si sono assiepate sui gradoni della palestra comunale del via Allende a Barbarasco per assistere all’8° Torneo della Befana organizzato dall’associazione sportiva Podenzana Tresana Volley. Il sodalizio sportivo che disputa gli incontri casalinghi al “Pala Allende“ di Barbarasco, diretto dall’ex portierone, poi allenatore nel mondo della LunigianPalla, oggi presidente Marco Storti, centra l’ennesimo obiettivo:

"Dobbiamo essere grati a Storti e a tutta la società per l’encomiabile lavoro che stanno svolgendo – afferma il sindaco di Tresana Matteo Mastrini –. Avere così tanti atleti in palestra ci riempie d’orgoglio ed il fatto che sono tutti giovani rappresenta un grande investimento per il futuro. Il Podenzana Tresana Volley è diventato ormai un punto di riferimento per tutta la Lunigiana sportiva e non solo, come dimostrano le società arrivate anche da fuori Regione".

Al Torneo della Befana, riservato agli Under 13, erano presenti, oltre ai padroni di casa, anche le società: Sarzana Project 2005, Volley Team Lunigiana, Lunezia Volley La Spezia Sarzana, Rainbow Volley La Spezia, Scuola Pallavolo La Spezia. Al termine del Torneo della Befana c’è stato un riconoscimento per tutti i piccoli atleti: a premiarli si sono alternati, oltre al presidente Storti e al sindaco Matteo Mastrini, i rappresentanti delle associazioni che hanno collaborato: per Le mie Radici Luciano Vannini e per l’Atletico Tresana Lorenzo Cittadini.