Volley. I’Giglio, tie break letale. Bene la Timenet: è 3-1

Ancora una partita al tie-break per I’ Giglio di Castelfiorentino che in casa ha dovuto soccombere all’Ariete Prato, quarta in classifica. Le giovani biancorosse hanno, ancora una volta, lottato ma ha prevalso la maggiore esperienza delle pratesi e comunque è stato raccolto un punto. Prossimo turno per le castellane già questa sera a Cecina in casa del Baia del Marinaio. Arbitreranno Farnesi e De Martini.

Il big match a Fucecchio è stato vinto dalla Timenet di Empoli che si è imposta per 1-3 ed ha distaccato le avversarie di quattro punti in classifica. Le fucecchiesi sono state scavalcate anche dall’Astra Chiusure Lampo che si è portata a due punti della Timenet e questa sera, alle 21 ci sarà lo scontro diretto a Bagno a Ripoli. Sarà sicuramente una bella partita che deciderà molto del futuro delle due squadre. Arbitrerà Di Stefano.

Da parte sua, la Pallavolo Jolly Fucecchio dopo la sconfitta casalinga di sabato scorso, andrà a Signa, alla Palestra di Via Calamandrei, dove alle 21 incontrerà le locali del Volley Club Le Signe. Anche questa sarà una partita delicata. Infatti le signesi hanno solo due punti di distacco dalle fucecchiesi e quindi lotteranno per inserirsi nella lotta per le migliori piazze.

L’A.P. Certaldo ha sconfitto il Bisonte Volley Company di Firenze alla fine di una partita conclusa al tie-break ed hanno raggiunto le avversarie in classifica.

La Montelupo Città della Ceramica, come da pronostico, ha ceduto fuori casa a Signa per 3-1 e resta all’ultimo posto in classifica.

In campo maschile la Jolly Volley Fucecchio ha perduto a Grosseto, anche qui al tie-break dopo che si era portato sull’1-2. Ora la situazione dei Bianconeri è delicata essendo ormai al terz’ultimo posto in classifica. Montesport e Jolly Volley Fucecchio maschile giocheranno sabato fuori casa.

Francesco De Cesaris