Volley. Il Certaldo compie l’impresa. I’Giglio crolla

In serie B2 I’ Giglio di Castelfiorentino, all’ultima del girone di andata, è incappata in una sorprendente sconfitta casalinga contro la Unomaglia Valdarno, con un netto 1-3. Le ragazze di Buoncristiani sono partite bene aggiudicandosi autorevolmente il primo set per 25-19 che lasciava presagire un buon risultato. Ma le avversarie si sono prontamente riprese ed hanno lottato punto a punto ed aggiudicandosi il secondo set per 23-25. A questo punto le biancorosse sono inspiegabilmente crollate ed hanno ceduto il terzo set per 17-25 ed ancor peggio il quarto set. In quest’ultimo l’inizio era stato favorevole alle biancorosse che si erano portate sul 4-1, ma poi le ospiti hanno infilato un parziale di 5-24 che le ha portate alla vittoria per 9-25 con i tre punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sosta viene al momento giusto per le ragazze e Buoncristiani per studiare le ragioni della classifica piuttosto deludente.

La Timenet Empoli ha sbrigato in poco più di un’ora la pratica con la Pietro Larghi di volley con un perentorio 3-0 (25-12; 25-8; 25-19). Con questi tre punti le giallonere di Marco Dani salgono a 38 punti ed aspettano il risultato della coinquilina del primo posto, l’Astra di Firenze. La Pallavolo di Fucecchio ha risolto il match con il Bisonte Company di Firenze con un rotondo 3-0 (25-20; 25-17; 25-17) che consente alle ragazze di Giannoni di portarsi al terzo posto in classifica con 31 punti, immediatamente dietro la coppia di testa.

L’impresa della giornata l’ha fatta l’A.p. Certaldo che è andata a vincere a Siena contro la Chiantibanca Cus per 2-3 rimontando le locali che si erano portate sul 2-0 (25-17; 25-22; 22-25; 25-27; 13-15). E’ stata una bella impresa delle biancorosse che ora sono salite a 9 punti e possono sperare, nel girone di ritorno, con partite coraggiose come questa, di allontanarsi dalla zona retrocessione.

In campo maschile purtroppo il Jolly Fucecchio è incappato in un’altra sconfitta per 3-0 a Massa (25-20; 25-22; 25-16) che dovrà indurre i bianconeri a non precipitare in zona retrocessione.