Volley. Il futuro della Pallavolo Faenza nell’incontro targato Panathlon

È la pallavolo lo sport al centro del meeting mensile del Panathlon club Faenza in calendario stasera alle 20 al Bistrot Rossini. Il tema della serata è ‘Pallavolo Faenza, tra presente e futuro’ ed accende i riflettori su una disciplina di forte radicamento in città, che sta vivendo un brillante periodo, soprattutto a livello giovanile. Del resto, la tradizione pallavolistica faentina affonda le radici negli anni 60-70, quando la gloriosa Spem – fondata nel 1965 da Glauco Montevecchi – partecipò ai campionati di serie A maschile 1970-71 e poi 1975-76 e 76-77. Stesso discorso per il volley femminile, promosso due volte in serie A negli anni 80. Ospiti dell’incontro saranno Rosario Bassi e Daniele Ferrari, rispettivamente presidente e vice presidente del club manfredo che conta circa 350 tesserati. Saranno ospiti anche Marco Francesconi, in rappresentanza della Fenix Energia, sponsor ufficiale della ‘prima squadra’, nonché alcune atlete. La Pallavolo Faenza milita nei campionati Fipav regionali e provinciali. Sono nove le squadre femminili al via dei rispettivi campionati. A livello giovanile la Pallavolo Faenza copre tutte le categorie, ovvero U11, U12, U13, U14, U16 e U18. Ad intersecarsi coi campionati di categoria, ci sono poi i campionati open, ovvero quello provinciale di Prima divisione e quelli regionali di serie D (foto) e di C, per un totale, appunto, di oltre 350 tesserati.