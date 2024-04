Volley In C la Robur deve battere il Casciavola. Ramori: "L’obiettivo è raggiungere il Donoratico"

Deve fare un’impresa la Robur Massa per centrare la salvezza nel campionato femminile di Serie C. Quando mancano tre giornate alla fine le biancorosse sono penultime in classifica e devono cercare di riprendere il Donoratico Volley che è avanti di 7 punti. Di mezzo c’è lo scontro diretto, da disputare in terra labronica, che potrebbe ridurre lo svantaggio, ma più in generale serve un filotto positivo non semplice da realizzare.

Stasera alle 21 le tartarughe apuane proveranno a centrare la prima vittoria nel match interno in programma alla palestra della Bertagnini contro la Pediatuss Casciavola. Match ad alto coefficiente di difficoltà visto che il team di Cascina è secondo in classifica. Il weekend seguente come detto ci sarà lo "spareggio" col Donoratico e poi la Robur Massa chiuderà la stagione in casa contro la Pallavolo Cascina.

"Siamo obbligati ad andare a raggiungere Donoratico che ci sta davanti – conferma il tecnico Massimo Ramori – in attesa magari di qualche risultato positivo dalla Serie B2 perché il numero di retrocessioni dalla serie C alla serie D dipenderà anche da quante squadre Toscane scenderanno dalla B2 alla Serie C".

