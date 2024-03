Volley In Prima Divisione femminile Il Podenzana Tresana s’impone al tie-break Battuto il Sestri Levante

Sestri Levante

Podenzana Tresana

SESTRI LEVANTE: Bianchi, Canepa, Brunengo, Lanciano, Ghiggeri,

Sanguine i, Rebecchi, libero Signaigo; n.e. Bertocci, Borella, Galantini, Ceragioli, Remilli, Mazzocchi, Razzetta, Sanità. All. Dinu.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Barbieri, Cariulo, Bacchini, Bartoli,

Esposito, Allegretto, Leonardi, libero Bruno; n.e. Giannoni F., Vené,

Giannoni V., Goy, Giubilato. All. Saccomani.

Arbitro: Sofia Dafne Dodi.

Parziali: 25-21 / 20-25 / 25-22 / 16-25 / 12-15.

BARBARASCO – Pronto riscatto del Podenzana Tresana che, dopo aver perso 3-1 in casa con la capolista Colombiera, la partita che poteva valere la vittoria del campionato, si rifà vincendo, seppur al tie-break, sul parquet del Sestri Levante che insidiava la seconda posizione in classifica alla compagine lunigianese. Ma per il Podenzana Tresana non c’è tempo di rifiatare perché ieri nella tarda serata le ragazze del coach Saccomani sono scese nuovamente in campo per affrontare l’Avis Casarza.

I risultati della 13ª giornata: Admo-Elsel 3-2, Avis-Rainbow 1-3, Pro-Psm 1-3, Vdm-Colombiera 0-3, Zephyr-Futura il 3⁄4. LA classifica: Colombiera Projecy Ameglia punti 36, Podenzana Tresana 31, Zephyr Vdm 30, Sestri Levante 29, Elsel La Spezia 27, Admo Lavagna 17, Psm Rapallo 16, Rainbow Spezia e Futura Ceparana 13, Vdm Spezia 2005 11, Pro Recco e Avis Casarza 4.

Nella foto, la capitana Alessia Barbieri