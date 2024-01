Volley In Seconda Divisione e nei playoff della categoria Under 18 Robur, momento felice per i team di Toracca

Non solo la Serie C femminile. Per la Robur Massa la ripresa dell’attività agonistica è stata da incorniciare. Alla vittoria della prima squadra, infatti, si sono aggiunte anche quelle nei campionati di 2ª Divisione e Under 18 a rendere completa la soddisfazione dell’entourage biancorosso. Le massesi si sono imposte nel match interno con la Carrarese Volley per 3 a 1 (parziali 22-25, 25-16, 25-18, 25-11) e sono volate momentaneamente in testa alla classifica del girone di Seconda Divisione femminile. Dopo un primo set giocato in sordina, la Robur si è riorganizzata mentalmente tornando a macinare gioco e migliorando soprattutto in battuta.

La Under 18, invece, si è aggiudicata la gara di andata dei quarti di finale playoff battendo in trasferta il Blu Quarrata Volley per 3 a 1 (parziali 25-21, 22-25, 22-25, 23-25). Le rivali hanno spaventato la Robur nel primo set. La partita è stata tiratissima e giocata su ritmi alti con le massesi abili ad uscirne vincitrici. Sui due match si è espresso il tecnico Alessio Toracca, coach di entrambe le squadre: "Con l’Under 18 sapevamo di incontrare una squadra ostica e ben messa in campo. Vista la poca distanza dalla linea di fondo abbiamo avuto problemi in battuta, un fondamentale che finora ci ha aiutato moltissimo. Strada facendo abbiamo dovuto concentrare l’attenzione sulla correlazione muro/difesa per poter sfruttare a nostro favore la fase break. Abbiamo saputo soffrire e reagire dopo un primo set che ci ha visto protagonisti fino al 20 pari. Abbiamo vinto la prima gara ma non è finita qui. Quarrata verrà a Massa col coltello fra i denti per vendicarsi. Nella Seconda Divisione, invece, c’è una parte del gruppo in età Under 18 che doveva rompere il ghiaccio post festività e lo ha fatto egregiamente".

"Dopo un avvio in salita – conclude – la forza del gruppo ci ha permesso di continuare la nostra imbattibilità stagionale". Gianluca Bondielli