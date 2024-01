Volley In Serie C e D gli apuani giocheranno nella piccola struttura del Cinquale ma senza pubblico. Massa Carrara a caccia di punti. Nel mirino il Jolly Fucecchio

Dopo circa un mese di sosta dell’attività agonistica la Pallavolo Massa Carrara riprende i campionati maschili di Serie C e serie D con le proprie squadre. Sarà un sabato no-stop per la società apuana che vedrà impegnate in casa, una dopo l’altra, le proprie due formazioni. Entrambi i match, anche quello della Serie C, si disputeranno alla palestra del Cinquale. Il Palazzetto dello sport di Massa, infatti, è stato destinato dal comune ad un altro evento ed il team del coach Luca Cei ha dovuto di conseguenza lasciare la propria “casa“ abituale spostandosi nella piccola struttura del Cinquale che è omologata per ospitare gare di Serie C ma nella quale per questioni di spazio non è consentito l’ingresso di spettatori. La Pallavolo Massa disputerà, pertanto, la gara contro il Jolly Volley Fucecchio senza pubblico e non potrà contare sul solito apporto dei propri sostenitori. Il match, valido per l’ottava giornata di campionato, avrà il fischio d’inizio alle ore 17,30. I massesi ripartono dal sesto posto con 8 punti all’attivo, cinque in meno del Fucecchio.

In serata, a partire dalle ore 20,30, sarà la volta dei ragazzi allenati da Silvia Angelini che in serie D ospiteranno i Lupi Santa Croce. Anche qui siamo all’ottavo turno di campionato ed anche qui la Pallavolo Massa Carrara è sesta in classifica con 7 punti in classifica, uno in più degli avversari di giornata. Mercoledì si è disputato lo scontro in famiglia tra le due compagini Under 19 vinto dalla squadra Blu, prima in classifica a punteggio pieno, su quella Rossa col punteggio di 3 a 0.

Gianluca Bondielli