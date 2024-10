Volley In Serie C femminile trasferta delicata. Il Lunigiana cerca l’impresa contro il Cascina

Le cooperativistiche del Volley Lunigiana questa sera dalle 21 sono di scena al “Pala Galilei“ ospiti della Pallavolo Cascina, vittoriosa in casa nell’ultimo turno del campionato di Serie C femminile contro le cugine del Casciavola. Le arancio/bianconere dopo aver scaricato un secco 3-0 sul Bottegone si calano nella trasferta in terra pisana assalite dal brivido e dal fascino delle missioni impossibili, quelle che in genere riescono solo nei film. Tutto sembra congiurare contro il sestetto lunigianese che si presenta all’appuntamento con qualche elemento non al meglio della condizione fisica e dalla forza che le pisane caleranno nel match, decise a far fruttare a tutto tondo il turno interno. Va da sé che le rappresentanti della LunigianVolley, sono chiamate a raddoppiare le “energie“ per reggere alla forza d’urto che la squadra di coach Lazzerini ha messo in bella mostra nei due turni esterni vinti.

"Affrontiamo questa trasferta consci del fatto che le nostre avversarie provengono da due successi consecutivi esterni – le prime considerazioni di coach Merello –. Dovremo calare sul parquet pisano il nostro miglior gioco per tener loro testa. Stiamo soffrendo qualche piccolo infortunio, ma sono certo che tutto il gruppo squadra sia pronto a dar man forte. Abbiamo lavorato duramente in settimana, studiando le nostre avversarie, in modo da sfruttare eventuali punti deboli ed arginare la loro ottima difesa. Sono molto contento dell’impegno profuso dalle ragazze che questa sera daranno il loro massimo".

Sul parquet della Torre pendente dovrebbero scendere la Brizzi al palleggio, Arianna Poli opposta, Leri e Zonca centrali, Gorgoglione e Martinelli schiacciatori e libero Giada Bruno, mentre in corso d’opera, il duo Bragoni-Merello potranno disporre della Marku, Soriani, Casu, Ambrosiani, Melissa Poli, Andreini. Coach Lazzerini dovrebbe partire con Belli e Corti E. in diagonale, Sgherri V. e Corti F. in posto 4, Melani e Gori sul centro, con la Di Matteo libero. A dar manforte a gara in corso Noemi Sgherri e Sara Bozzi.