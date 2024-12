Volley In Serie C maschile. Brutto scivolone per Massa Carrara. Detta legge la Kabel

Massa Carrara

Kaberl Prato

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, De Luca, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Nannini, Paoletti, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

KABEL VOLLEY PRATO: Alfaioli, Alpini, Bandinelli, Civinini, Conti, Corti, Mazzinghi, Meoni, Nincheri, Noferi, Postiferi, Sottani, Trancucci, Villani. All. Novelli.

Arbitri: Sciré e Migliorino.

Parziali: 24-26, 22-25, 19-25.

MASSA – Brutto scivolone della squadra di Luca Cei che ha finito il girone d’andata con una cocente sconfitta interna nel campionato maschile di Serie C. I locali hanno giocato una buona pallavolo nel primo set sino al 23-20 poi si sono persi tecnicamente ed emotivamente.

"Gli avversari hanno dimostrato di tenere al risultato più di noi – ha ammesso il coach dei massesi – servendo in maniera aggressiva e senza timore. Noi siamo calati al servizio, in ricezione e in difesa sia per demeriti nostri che per meriti del Prato che ci ha murato a più riprese. In generale è stata una brutta prestazione che deve essere cancellata e resettata per approcciarci alle prossime difficili giornate nella giusta modalità". La Pallavolo Massa Carrara è scesa in campo con Podestà, Briglia, Calcagnini, Mosca, Nannini (nella foto) e Pitto e con Bibbiani libero. Sono subentrati Haxhijmeri, Bagnoli, Guidi e Aliboni.