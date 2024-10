Volley In Serie C maschile successo del Migliarino al termine di un match equilibrato. Massa Carrara stecca alla prima. Cei: "Partita troppo nervosa»

Migliarino

ASD MIGLIARINO VOLLEY: Argellati, Baldacci, Baronti, Bolgarelli, Casapieri, Diridoni, Geremei, Lenzi, Lusini, Maccheroni, Mariani, Nocito, Pardi, Verdecchia. All. Ceccherini.

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Angeloni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Calcagnini, Guadagnucci, Guidi, Haxhjimeri, Massa, Mosca, Nannini, Passino, Pitto, Podestà. All. Cei.

Arbitri: Salvadori e D’Amico.

Parziali: 25-21, 23-25, 25-23, 25-20.

VECCHIANO – E’ partito col piede sbagliato il campionato maschile di Serie C per la Pallavolo Massa Carrara che alla palestra Leopardi di Vecchiano ha perso il match inaugurale contro una delle avversarie più temibili del girone. Il match è stato molto equilibrato, come testimonia il fatto che tutti i parziali si sono conclusi con entrambe le squadre sopra i 20 punti, ma ai massesi del coach Luca Cei è mancato qualcosa per riuscire a tornare a casa con dei punti. Il sestetto base della compagine apuana era composto da Podestà al palleggio, Briglia opposto, Pitto e Nannini centrali e Mosca e Bagnoli di banda con Bibbiani libero. Nel corso dell’incontro c’è stato soltanto un ingresso, quello di Calcagnini in prima linea.

"La partita è risultata troppo nervosa e conseguentemente fallosa da parte nostra – ha commentato il coach dei massesi –. Non siamo riusciti a trovare soluzioni con continuità alla ottima fase muro difesa messa in campo dal Migliarino. Ci sono molte cose su cui lavorare sia dal punto di vista tecnico che caratteriale ma la base è, comunque, più che buona. Bisogna imparare a gestire anche i momenti meno positivi. Purtroppo non abbiamo cominciato come avremmo voluto ma sappiamo che il campionato è lungo e già da sabato abbiamo una nuova possibilità per invertire questa partenza". Sabato sera (ore 21) la Pallavolo Massa Carrara esordirà in casa al Palazzetto contro la Grandi Turris di Pisa.

Gianluca Bondielli