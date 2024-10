Volley In Serie C Massa Carrara debutta in casa. I ragazzi di Cei lanciano la sfida al Grandi Turris

La Pallavolo Massa Carrara chiama a raccolta i propri sostenitori questa sera (ore 21) per riempire il Palazzetto dello Sport di Massa e caricare la squadra nel suo esordio casalingo nel campionato maschile di serie C. La formazione del coach Luca Cei è reduce dalla dolorosa sconfitta nel match inaugurale di Vecchiano e nei ragazzi massesi c’è tanta voglia di un’immediata rivalsa. Sulla propria strada la Pallavolo Massa Carrara troverà stasera un avversario insidioso come la Grandi Turris di Pisa che arriva caricata dal successo interno ottenuto al debutto contro lo Ies Mv Tomei Livorno.

I pisani si sono imposti sui rivali livornesi con un netto 3 a 0. Ricordiamo che quest’anno il girone B della Serie C maschile è composto da sole 9 squadre e prevede un girone d’andata e di ritorno per un totale di 18 giornate complessive. Ogni formazione sarà chiamata ad un turno di riposo sia all’andata che al ritorno. La squadra apuana sarà di riposo sabato 19 ottobre, subito dopo il match con la Grandi Turris, e anche per questo sarebbe importante per capitan Briglia e compagni arrivare alla sosta confortati da un risultato positivo.

Ganluca Bondielli