Volley In Serie D femminile. Robur a caccia di punti salvezza contro lo Jenco

Sei giornate a disposizione per provare a scongiurare una retrocessione che ormai sembra inevitabile. La Robur Massa ha una situazione notevolmente compromessa nel campionato femminile di Serie D ma sperare non costa nulla. Le ragazze del coach Massimo Ramori sono terzultime e per salvarsi dovrebbero risalire di una posizione. Impresa proibitiva considerando che sono distanti ben 8 punti dalle tre squadre a loro più vicine.

Nell’ultima giornata di campionato le biancorosse hanno vinto a Grosseto contro il Luca Consani per 3 a 2 ma si è trattato di un successo soddisfacente solo a metà perché hanno concesso il primo punto stagionale al fanalino di coda del girone. La Robur Massa sta affrontando questo campionato con manipolo di ragazzine di 16/17 anni sorrette da poche giocatrici d’esperienza. Ci stanno, quindi, tanti peccati di gioventù ma al di là di come andrà a finire si tratterà di un bell’apprendistato per queste ragazzine.

Stasera alle ore 21 la Robur ospiterà alla Bertagnini il Jenco Volley.

Classifica: 53 Lupi Santa Croce (20 gare); 45 Ies Mv Tomei Livorno (21); 44 Invicta Volleyball (20) e Facile Salire Calci (20); 43 Unionvolley Brulotto (20); 39 Guest Care Volley Sei Rose (20); 30 Psb Capannoli (20); 28 Volley Peccioli (21); 24 Jenco Volley School (21), Ambra Cavallini Volley (20) e Zuma Pallavolo Castelfranco (20); 16 Robur Massa (20); 11 VP Volley (21); 1 Luca Consani Grosseto (20).

Nella foto, la centrale Martina Giulianelli