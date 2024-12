Volley In Serie D femminile. Turno da dimenticare per la Robur Massa. Vince lo Jenco School

Va avanti a fasi alterne il cammino della Robur Massa nel campionato femminile di Serie D. Le biancorosse nella 9ª giornata hanno perso malamente a Viareggio la sfida contro il Jenco Volley School facendosi superare in classifica proprio dalle versiliesi. E’ stata una serata da dimenticare per le ragazze allenate da Massimo Ramori che hanno ceduto per 3 a 0 con parziali pesanti (25-13, 25-15, 25-14) senza mai entrare in partita. Nel turno precedente, invece, la capitana Elisa Ferrara (nella foto) e le sue compagne non avevano avuto problemi nello sbarazzarsi alla palestra della Bertagnini del fanalino di coda Luca Consani Grosseto con un rotondo 3 a 0 (parziali 25-20, 25-19, 25-15).

In classifica le tartarughe occupano al momento la decima posizione con 9 punti all’attivo tenendo dietro di loro quattro formazioni. Prima di Natale la Robur Massa sarà chiamata a disputare altri due incontri. Il primo, più abbordabile, è in programma sabato sera alle ore 21 in casa contro il Volley Peccioli che in classifica è dietro alle apuane di un punto. Il secondo, molto più complicato, si giocherà il sabato seguente (21 dicembre) a Santa Croce sull’Arno contro i Lupi Santa Croce Volley Ball che guidano il girone a punteggio pieno e finora hanno lasciato per strada la misera di tre soli set.

Gianluca Bondielli