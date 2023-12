Volley. Kabel perde il derby con i Lupi . Sfuma il colpaccio al tie break

Kabel Volley Prato

2

Lupi Pontedera

3

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Noferi, Gennari. All. Novelli.

GRUPPO LUPI PONTEDERA: Resegotti, Frosini, Lusori, Carrai, Antonelli, Del Campo, Lumini, Pozza, Nocito, Pantalei, Lazzeroni, Falaschi. All. Marco Nuti.

Arbitri: Tronfi e Gemma.

Parziali: 25-22; 22-25; 23-25; 25-23; 14-16.

Prova di carattere del Volley Prato che perde solo al tie break nel derby contro Pontedera del campionato di serie B nazionale maschile. Un ko che arriva contro una delle big del torneo e che giunge all’ultimo punto della sfida. Dopo quattro parziali equilibratissimi, con Prato a vincere primo e quarto set 25-22 e 25-23, e i Lupi a imporsi nel secondo e terzo 22-25 e 25-23, tutto si decide al tie break. Maletaj e i due Alpini illudono Prato 4-1, i Lupi rientrano 7 pari e sorpassano 7-9. La Kabel resta in scia 10-11, e annulla un set point per il 14 pari. Coach Nuti chiama il timeout. Al ritorno in campo un muro di Lumini chiude la sfida.