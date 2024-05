Volley. La Benedetto Cento vola in finale. L’ultimo atto sarà contro Mirandola

benedetto volley

Parziali: 26-24, 25-18, 18-25, 25-18

La Benedetto Volley mette ko la Holacheck Maritain anche in gara 2 della semifinale playoff di serie D, staccando il pass per la finale che mette in palio la promozione in C. Dopo aver sbancato Modena, la squadra di Boncompagni concede il bis a Corporeno, e sabato 1 giugno affronterà la Stadium Mirandola nel primo atto della serie che vale una stagione. Gara 1 si disputerà a Mirandola, così come l’eventuale ‘bella’ (prevista per sabato 8 giugno), mentre gara 2 è in programma mercoledì 5 giugno a Corporeno. In semifinale la Stadium Mirandola ha eliminato Scandiano vincendo in casa 3-2 e in trasferta 3-1, e in regular season era arrivata in seconda posizione nel girone che ha visto protagonista anche la Benedetto Volley. Tornando al match disputato a Corporeno contro la Holacheck Maritain, ecco il commento di coach Ulisse Boncompagni: "Ci siamo trovati avanti due set a zero, e a quel punto i nostri avversari non avevano più nulla da perdere e hanno iniziato con un ritmo forsennato e una battuta salto spin molto efficace che ha messo a dura prova la solidità mentale e tecnica del nostro sestetto – spiega –. Nel quarto set abbiamo cominciato ancora all’insegna della sofferenza. Poi l’ingresso di Cecconi, uno schiacciatore con grandi qualità difensive, ha dato più sicurezza. È stata una vittoria voluta, sofferta e conquistata con il cuore. E adesso la mente è rivolta al grande obiettivo, un sogno che coltiviamo da inizio stagione".