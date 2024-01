Volley. La Kabel si arrende ai Lupi. Una sconfitta che brucia

Kabel Volley Prato

0

Lupi Santa Croce

3

KABEL VOLLEY PRATO: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Postiferi, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Cecchi, Lascialfari, Bandinelli. All. Novelli.

LUPI SANTA CROCE: Brucini, Gabbriellini, Russo, Matteini, Angioli, Petratti, Gatto, Giannini, Gallina, Moretti, Montini, Baldini, Camarri. All. Pagliai.

Arbitri: Scudiero e Pagliocca Parziali: 25-27; 25-27; 24-26.

E’ una sconfitta che ha quasi del paradossale quella rimediata al Gramsci Keynes dalla Kabel nel derby toscano contro i Lupi di Santa Croce. Un 3-0 che sembrerebbe netto e che racconta di una partita dall’amaro in bocca per la compagine di coach Novelli. Il Volley Prato nell’ultima partita del girone di andata del campionato di serie B nazionale maschile perde tre set ai vantaggi, dimostrando di potere restare in categoria, ma anche di peccare di esperienza nei momenti cruciali della stagione. Un Volley Prato che lotta alla pari con i Lupi, oppure che sa stare avanti, ma che poi nel momento decisivo non ha lucidità e decisione per chiudere concedendosi agli avversari. Sconfitta pesante e classifica brutta ma soprattutto una mancanza di solidità mentale che preoccupa in ottica salvezza. I lanieri sono terzultimi a 10 punti, quattro in meno della Tomei Livorno e a otto di distanza da Santa Croce.