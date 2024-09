Volley - La nuova stagione agonistica. Pallavolo Garfagnana scalda già i motori

La Pallavolo Garfagnana è ripartita per la nuova stagione promozionale ed agonistica 2024/2025 e dà appuntamento a tutti i supporter per sabato 12 ottobre, alle ore 19, per l’inizio del campionato di Prima divisione femminile.

La società, che è un’importante e riconosciuta scuola federale di pallavolo, quest’anno ha riattivato tutti i corsi e le squadre giovanili. Si parte dal baby volley, età 3-5 anni; poi: minivolley S3 (6-10 anni), Under 12, Under 14, Under 16, Under 18 e, ovviamente, la Prima divisione. Sono aperte le iscrizioni con due allenamenti di prova gratuiti.

Questo l’organigramma del del club. La squadra di Prima divisione sarà guidata dai confermati Frediano Paoli, Antonio Grassi, Veronica Pieroni; con Niccolò Iacopetti alla dirigenza. L’Under 18 sarà allenata da Barbara Coli. Il gruppo Under 16 sarà affidato alla coppia Antonio Grassi-Sebastian Baldi, mentre Pamela Marigliani avrà il compito di allenare l’Under 14. Arianna Natale e Riccardo Coli seguiranno l’Under 12 e il settore "S3".

"Tutti i martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 19 – spiega il presidente della Pallavolo Garfagnana Marco Giannasi – , nella palestra Isi Garfagnana, a Castelnuovo, è attivo l’Open day rivolto a bambine e bambini nati dal 2010 al 2019; pertanto tutti i genitori che vogliono cogliere l’occasione di far partecipare i propri figli all’attività annuale di volley nella scuola federale Fipav della Pallavolo Garfagnana femminile possono semplicemente presentarsi nella palestra di Castelnuovo dell’Isi Garfagnana, in via XX aprile o contattare la società attraverso pagine social".

"Un particolare ringraziamento – sottolinea il presidente – è riservato agli sponsor e alla sezione Garfagnana del Fratres donatori sangue, con i quali continua la collaborazione di sostegno reciproco da molti anni. Poi Carrefour Market Baiocchi, Fisioterapia Valmaira, Smai informatica, Roberto Pieroni officina meccanica, Mobilart Uno".

Una stagione, per la Pallavolo Garfagnana, che sarà improntata anche nel ricordo di Marco Bianchi, il direttore sportivo delle varie squadre del Garfagnana, precocemente scomparso di recente, all’età di 48 anni. Marco Bianchi, originario di Altopascio, si era trasferito con la famiglia da anni a Isola Santa, in Comune di Careggine e si era avvicinato alla Pallavolo Garfagnana: prima come genitore nell’accompagnare agli allenamenti la figlia Ilaria; ma, subito, anche come dirigente della squadra “Allievi” e, dal 2019, come direttore sportivo della società.

"Era una figura fondamentale per la Pallavolo Garfagnana – raccontano i dirigenti – . Ci mancherà tanto".

Dino Magistrelli