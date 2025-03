Volley: la squadra del Cus Mo.Re stronca Udine evidenziando grande carattere. Le universitarie di Reggio volano alle finali nazionali

Gran colpo della squadra femminile di pallavolo del Cus Mo.Re, che con la decisiva vittoria su Udine per 3 a 0 (23, 16, 21) ha conquistato l’accesso alle finali dei campionati nazionali universitari di Ancona dal 24 al 31 maggio. La sfida contro il Cus Udine era da dentro o fuori e le ragazze hanno risposto con una prestazione di gran carattere, recuperando svantaggi in più di un’occasione. In evidenza Marta Migliore e Martina Brunfranco della Fos Cvr, ma anche le rubieresi Asja Tassini e Margherita Vecchi.

La squadra è formata da molte reggiane, oltre ad atlete esterne che studiano a Reggio: Ilaria Bertocchi e Michela Cattabiani (Correggio), Erika Boccadoro (Ama San Martino), Martina Brunfranco, Giulia Odorici e Marta Migliore (CVR), Martina Daolio (Reggiolo), Asja Tassini e Margherita Vecchi (Rubierese). Con loro ci sono anche alcune atlete di Soliera che frequentano l’ateneo a Modena. I tecnici sono Filippo Rovatti e Marco Venturelli.

Ora il focus è tutto sulle finali di Ancona, dove il Cus Mo.Re si confronterà con le migliori squadre universitarie d’Italia. Per le finali nazionali si è qualificata anche la formazione maschile con il Cus Mo.Re che nell’ultima gara ha superato il Cus Verona 3 a 0. Nel primo girone eliminatorio troverà Viterbo e Udine.

c.l.