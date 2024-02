Volley La squadra di C cade in casa. Ko di misura il team di serie D. Cus Pisa stregato per Massa Carrara

MASSA CARRARA

1

CUS PISA

3

PALLAVOLO MASSA CARRARA: Aliboni, Bagnoli, Bibbiani, Briglia, Cantini, De Luca, Guadagnucci, Guidi, Haxhijmeri, Mosca, Passino, Podestà, Rustighi, Tussari. All. Cei.

CUS PISA: Antonelli, Barone, Bonanno, Conte, D’Arcangelo, Dorigo, Gemignani, Lombardini, Pasquini, Pozzana, Prefetto, Scavone, Vincentini, Virdichizzi. All. Moi.

Arbitri: Gemma e Pagliaro.

Parziali: 26-24, 17-25, 23-25, 21-25.

MONTIGNOSO – Torna a conoscere il sapore acre della sconfitta la Pallavolo Massa Carrara, battuta come all’andata dal Cus Pisa nel 12° turno del campionato regionale maschile di serie C. Prestazione sottotono degli apuani che, dopo aver vinto ai vantaggi il primo set, si sono persi. Hanno commesso tanti errori gratuiti e hanno avuto una brutta gestione in attacco. E’ mancato anche il coraggio che richiedeva l’importanza della gara, mentre dall’altra parte della rete i pisani hanno risposto con una buona prova indirizzando il match. I massesi scendono così al quarto posto e sabato andranno a far visita alla capolista. "Per riscattare questa brutta prestazione non poteva esserci occasione migliore che misurarci contro la prima in classifica", ha anticipato il coach Luca Cei.

E’ stato l’intero fine settimana, comunque, da dimenticare per la società massese che ha perso anche con la formazione di serie D, sconfitta per 3-2 sempre a Montignoso dal Borgo Rosso Volley. I ragazzi di Silvia Angelini si sono ben comportati contro la seconda della classe recuperando da un doppio 19-25 nei due set seguenti (26-24 e 25-21). I livornesi l’hanno spuntata solo al tie-break (12-15). Cattive notizie anche dal giovanile. L’under 15 ha perso inopinatamente al Cinquale la finale territoriale contro l’Upc Volley per 3 a 1 (25-23, 15-25, 23-25, 19-25) mentre l’Under 17 ha iniziato male al Cinquale la fase regionale d’Eccellenza stoppata per 3 a 1 (16-25, 27-25, 17-25, 18-25) dai Lupi Santa Croce.

Gianluca Bondielli