Volley. La Timenet prosegue la marcia. Bella prova esterna del Fucecchio

Prosegue autorevole la marcia della Timenet Pallavolo di Empoli che infila la 14esima vittoria su 15 incontri, in casa, contro la Chiantibanca Cus Siena. Vittoria chiara per 3-0 con parziali (25-12; 25-10; 25-19) inequivocabili che mantengono le ragazze del presidente Genova al primo posto in classifica in solitaria, a 41 punti. La partita è stata veloce, poco più di un’ora, durante la quale le senesi solo nel terzo set hanno lottato punto a punto fino a quando capitan Buggiani e le compagne non hanno deciso di concludere.

Bella prova della Pallavolo Fucecchio che in trasferta, a Castelnuovo Berardenga, si è imposta con un chiaro 0-3 (19-25; 15-25;15-25) che dice della superiorità delle bianconere e della loro volontà di volere proseguire nella rincorsa ai play-off. Le fucecchiesi sono terze, hanno 34 punti e sono pronte ad unirsi alla lotta per raggiungere i play-off e chissà...

L’A.P. Pallavolo Certaldo purtroppo non è riuscita nell’impresa di raggiungere in classifica, a 12 punti, le ospiti della Pol. Remo Masi della Rufina. Eppure le biancorosse hanno combattuto con coraggio, aggiudicandosi anche un set, ma alla fine si sono dovute inchinare alla maggiore esperienza delle fiorentine (20-25; 17-25; 25-21;18-25).

La Montelupo Città della Ceramica ha perso il derby del fondo della classifica, andando a perdere a Firenze l’incontro con il Bisonte volley Company per 25-20; 25-23; 25-23). In tutti e tre i set, le montelupine hanno lottato ma non sono riuscite a trovare qualche punto importante per la classifica.

In campo maschile, la Jolly Volley Fucecchio prosegue la caduta libera in questo finale di campionato, perdendo in casa per 1-3 (18-25; 19-25; 25-16;19-25) dai pratesi del Kabel Volley, alla fine di una partita che è stata anche combattuta ma che non ha fatto guadagnare punti. Ora la situazione è veramente difficile.