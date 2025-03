Volley. La Timenet trionfa e consolida il primato

TIMENET EMPOLI3LA BULLETTA0

TIMENET EMPOLI: Benvenuti, Buggiani (K), Caggiano, Donati, Francini, Giuraldi, Lucchesi, Mancuso, Mazzini, Salvestrini, Tagliavia, Tellini(L).

LA BULLETTA: Burroni, Graziani, Leone, Mannini, Monaci, Neri, Paladini, Pucci (K), Rosini, Savekki, Della Giovanpaola, Barbanera(L).

Parziali: 25-10; 25-10; 25-19.Arbitro: Lombardi.

EMPOLI - Dopo due settimane di fermo, la Timenet Empoli Pallavolo ha sbrigato in poco più di un’ora la pratica con la Bulletta, imponendosi facilmente con un netto 3-0 e con parziali che dimostrano la differenza tecnica e fisica fra le squadre. I primi due set hanno avuto lo stesso risultato eloquente (25-10; 25-10). Al terzo set le giallonere si sono un po’ rilassate e hanno consentito alle ospiti di lottare punto a punto, ma poi hanno ripreso la marcia che le ha portate al 25-19 finale. Grande soddisfazione in campo e sugli spalti dove erano presenti numerosi spettatori con molti bambini che hanno dato una piacevole nota di colore allo spettacolo. Con questa vittoria le empolesi hanno mantenuto fede al pronostico e si sono portate a 54 punti in classifica, sempre mantenendo la prima posizione in solitaria.