Volley: le prime parole del nuovo tecnico del VP Canniccia, Luca Berti. "Voglio una squadra tenace e combattiva»

Il V.P. Canniccia Motor Club è tornato ad allenarsi dopo le breve pausa per le festività, ed in queste prime sessioni del 2025 il nuovo tecnico biancazzurro Luca Berti ha avuto modo di conoscere e vedere in campo le atlete a disposizione per il campionato di B1, iniziando la preparazione per il debutto fuori casa contro Rubiera.

Cecinese classe 1965, Berti ha una vasta e notevole esperienza nel mondo della pallavolo tricolore, con una carriera da giocatore di A1 fino al 97’, oltre 100 presenza con la Nazionale Juniores, una medaglia d’argento ai Mondiali dell’85 ed una di bronzo agli Europei dell’84. Dal 97’ Berti ha poi ricoperto il ruolo di dirigente sportivo dalla serie B fino alla serie A1, con diversi anni ai Lupi Santa Croce, a Trento, a Perugia, al Biancoforno. Da allenatore invece ha conquistato la promozione in B1 con Ambra Cavallini e con Cecina, per poi sedersi in panchina come 2° allenatore alla Savino del Bene in Serie A1. La sua carriera è poi continuata a Calci in Serie B e nuovamente a Cecina, prima di iniziare questa stagione alla guida del Livorno. Ora ha preso in mano le redini del V.P. Canniccia Motor Club, per trascinare la squadra versiliese nella lotta per la salvezza in questo complicato campionato di B1.

“Ho seguito il percorso del V.P. Canniccia Motor Club in questa stagione, in particolare le ultime partite – ha dichiarato il nuovo tecnico –. Credo che finora sia stato svolto un ottimo lavoro, ma la mia presenza qui indica che qualche problema è emerso. Ho visto un gruppo in salute, con importanti capacità. Voglio una squadra come quella scesa in campo contro la capolista Garlasco: combattiva, tenace, che gioca a testa alta dal primo punto all’ultimo. Non voglio invece vedere rassegnazione, come mi è sembrato di percepire nell’ultima partita. Per questo ho chiesto alle atlete massimo impegno, lo stesso che io garantirò al 110% per questa squadra e questa società. L’obiettivo principale, enorme, è la salvezza, e tutti dobbiamo essere determinati e concentrati per raggiungerlo”.