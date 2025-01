Volley: l’hokkaido attesa al Palasavena. La Fcredil delle meraviglie pensa al match con Padova

Weekend di pausa per Fcredil, Hokkaido ed Ecotermologic: chiuso il girone di andata nel weekend passato, in quello alle porte si fermano i campionati di serie B di pallavolo e con loro le squadre bolognesi impegnate in B1 femminile, B maschile e B2 femminile. Le formazioni torneranno in campo tra una settimana.

In B1 donne, la Fcredil Volley Team Bologna ha chiuso l’andata con il titolo di campione d’inverno e la qualificazione in Coppa Italia, 6 punti di vantaggio sulla seconda e 11 sulla quarta, prima esclusa dai playoff: riprenderà domenica 2 febbraio in casa, alle 18.30, contro Padova, una delle formazioni a caccia del terzo posto e dei playoff.

In B maschile, invece, l’Hokkaido, seconda a pari punti con Scanzorosciate, sarà chiamata a ritrovare la vittoria dopo due ko consecutivi al PalaSavena, alle 20,30, sabato 1 febbraio con Cazzago.

In B2 donne, infine, l’Ecotermologic Progresso inizierà il girone di ritorno a Filottrano sabato 1 alle 17.30, dopo aver chiuso l’andata da neo promossa al settimo posto, con 9 punti di margine sulla zona retrocessione e a -4 dai playoff.

Marcello Giordano