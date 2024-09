Volley. Lunedì una messa in ricordo di Parenti

Lunedì, il 9 settembre, Andrea Parenti (foto), pilastro del settore marketing di Modena Volley, avrebbe compiuto 54 anni. Scomparso improvvisamente lo scorso luglio, Andrea Parenti era notissimo non soltanto nel mondo sportivo e della pallavolo, ma in tutta la città.

Proprio per la ricorrenza del suo compleanno i genitori, Maria Carafoli e Renato, hanno deciso di ricordarlo assieme a tutta la famiglia con una Messa aperta a tutti che avrá luogo alle 19 appunto del 9 settembre presso la Chiesa di San Giovanni Bosco, in città nella zona musicisti. Tutta Modena Volley sarà presente alla Messa, compresi giocatori della squadra e lo staff tecnico al completo, per salutare ancora una volta una persona che "ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi" come ha ricordato anche la presidente Giulia Gabana lo scorso martedì nella prima conferenza stampa tenutasi al PalaPanini dopo l’estate.