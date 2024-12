Volley. L’Upc Sdh alla prova della capolista. Vp Canniccia in casa con Montesport

Ultima giornata prima della sosta nei campionati nazionali e regionali.

Serie B. Il 2024 dell’Upc Sdh si chiude con l’ostacolo più alto da scalare: i camaioresi se la vedranno con la capolista Maxitalia Jumboffice, prima della classe e con una sola sconfitta maturata fin qui in campionato. Il match clou della 12ª giornata del girone D è in programma stasera alle 21 al PalaLilly di Sesto Fiorentino (arbitrano Natalini e Cavalera).

Serie B1. Dopo un uno-due ad alto tasso di difficoltà, con le sfide a distanza ravvicinata con la vecchia e la nuova capolista, il Vp Canniccia Motor Club nell’11ª giornata del girone B, l’ultima dell’anno solare, scenderà in campo tra le mura amiche del PalaGreco per affrontare il Montesport (dirigono la contesa Tagliaferro e Vigato). Fischio d’inizio alle 18.

Serie C. Un’Oasilido rinfrancata dal successo nel turno infrasettimanale sul campo del Migliarino (2-3 il punteggio finale: parziali di 19-25, 26-28, 25-21, 25-21 e 11-15), che ha posto fine al filotto negativo di sconfitte che durava da tre partite, domani alle 18 nel posticipo della 13ª giornata del girone B scende in campo al Pardini Center di Lido (arbitra Salvadori) per vedersela con la Folgore San Miniato.

Serie D (femminile). Il programma del girone C (11ª giornata) si apre oggi alle 18 con il Vp Volley di scena a Castelfranco di Sotto (arbitra Turturro) e si completa alle 21 con la Jenco, impegnata al PalaBarsacchi contro Brulotto (arbitra Cecotti).

Serie D (maschile). Nella 9ª giornata del girone B, l’Upc scende in campo stasera alle 21 al PaladonVivaldi di San Miniato contro la Folgore (arbitra Funari).