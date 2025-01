Volley, riparte la B maschile. Lupi in campo contro la Inzani Parma

Santa Croce (Pisa), 11 gennaio 2025 – Riparte oggi il campionato di B maschile con due squadre della nostra zona in campo (Santa Croce e Castelfranco) ed una che osserva il proprio turno di riposo: Pontedera. I “Lupi” santacrocesi hanno intanto reso noto il loro obiettivo stagionale: i play-off per la promozione in A3. A questi parteciperanno le prime due cIassificate al termine della stagione regolare.

La Codyeco Lupi, prima del giro di boa, è attesa da due gare piuttosto agevoli contro le ultime due della classe: Inzani Parma e Volley Firenze. Oggi alle 17 i conciari saranno di scena al PalaParenti contro gli emiliani. I biancorossi puntano a chiudere il girone di andata al primo posto, per qualificarsi alla Coppa Italia. Le ultime sei vittorie consecutive hanno permesso alla compagine di coach Pagliai e del suo vice Bocini di agguantare in vetta la Sestese a quota 28. La penultima d’andata favorisce i conciari alle prese con un’agevole gara interna, mentre i fiorentini saranno chiamati alla prova in quel di Camaiore.

Al momento la Sestese precede Colli e compagni per uno “zero virgola” (nel quoziente set), facilmente recuperabile a patto di non concedere niente alle prossime due avversarie. La situazione è invitante ed i dirigenti, pur restando abbottonati, gongolano e gli allenatori, ovviamente, non si sbilanciano in alcun tipo di pronostico. I tifosi, invece, sognano la promozione in A3, sostenendo ovunque Simoni e compagni, soprattutto in trasferta. Oggi pomeriggio, sempre alle 17 la Toscana Garden Arno sarà impegnata alla “Bombonera” di San Martino in Rio contro la locale formazione reggiana. Questa è una fra le più accreditate, anche se finora ha lasciato punti per strada. I biancoverdi si dicono carichi e pieni di entusiasmo, col 2025 che inizia con una trasferta da prendere con le molle.

Il tecnico Max Piccinetti afferma: “Riprendiamo dopo la lunga sosta natalizia ed in questo periodo abbiamo dato vita a due amichevoli, prima con Santa Croce e poi con Pontedera. La gara in Emilia è difficile, per cui affronteremo una squadra che qualitativamente è tra le migliori. Saremo al gran completo ed andremo alla Bombonera per non fare gli spettatori. Ci auguriamo sia una bella partita. In noi c’è la ferma volontà di scalare la classifica pertanto daremo il massimo per ripartire nel migliore dei modi, sapendo di contare sul supporto dei nostri tifosi”.

Marco Lepri