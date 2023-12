Volley Maschile A3, in campo stasera alle 20.30. Stadium, c’è la sorpresa del torneo San Donà

Sarà un dicembre molto impegnativo, e probabilmente anche in parte decisivo, quello che aspetta la Stadium Mirandola, di nuovo in campo questa sera alle 20.30 al PalaSimoncelli di Mirandola, per la decima giornata del torneo di A3: sono sei le partite che i gialloblù di Mescoli giocheranno nel mese di Natale, e dal bilancio finale che otterranno, si potranno capire meglio le prospettive di un 2024 ancora ricco d’incognite.

Partenza. Se il buon giorno si vede dal mattino, non si può dire che questo delicato ciclo di gare sia iniziato bene per albergati e compagni, perché la batosta di Sarroch peserà per un po’, e perché il calendario non aiuta, proponendo la sorpresissima del torneo, quel Personal Time S.Donà che l’anno scorso si è salvato per il rotto della cuffia, dopo aver perso 3-0 a Mirandola, ma che quest’anno ha fino ad ora inanellato nove successi in altrettante gare, mettendo sotto avversari anche pesanti, tranne Mantova, sul cui campo si giocherà il primato nell’ultimo turno Prenatalizio. Misteri della pallavolo, anche se alla base della trasformazione da brutto anatroccolo, a splendido cigno c’è una accorta campagna acquisti dei veneti, che a fronte delle riconferme di Trevisiol, Umek e Bassanello, hanno inserito una stratosferica diagonale principale, composta dall’esperto Tulone, e dall’opposto Giannott che quest’anno viaggia a quasi 22 punti di media partita, oltre al centrale Guastamacchia, e lo schiacciatore Favaro.

Passaggio Non la miglior avversaria possibile quindi per una Stadium frastornata, ma che oggettivamente non può fare peggio di quanto non abbia fatto in Sardegna: senza l’assillo di dover far risultato, i ragazzi di Mescoli potrebbero giocare con un po’ meno pressione, badando, come dice l’ex di giornata Elia Scita, "a guardare nella nostra metà campo e concentrarci su quello che ci viene bene, cercando di sfruttare ogni occasione che avremo". Difficile che Mescoli cambi qualcosa nello starting six, resta da capire quale la ragione del mancato utilizzo di Bevilacqua a Sarroch.

Il programma: Brugherio - CUS Cagliari; Acqui T. - Salsomaggiore T.; Stadium Mirandola – S.Donà; Belluno – Bologna; Motta – Mantova; Savigliano – Garlasco; Riposa: Sarroch.

Riccardo Cavazzoni