Volley Maschile A3, missione impossibile o riscatto?. La Stadium fa visita alla capolista

Servirà giocare in trasferta, di sabato dove in Serie A non si è mai vinto, contro la prima della classe, alla Stadium Mirandola, per piazzare un colpaccio che faccia girare un campionato, che altrimenti si avvia alla seconda retrocessione consecutiva? È la speranza un po’ di tutti, dalla società, alla squadra, fino ai tifosi per l’appuntamento di questo pomeriggio alle 17 al PalaSgauiter di Mantova, ospite di una matricola terribile come il Gabbiano dell’ex villadoriano Simone Serafini.

Affanno. Innegabilmente la capolista non sta attraversando un buon momento, è reduce da una sconfitta, sia pure al tie break, sul campo del Garlasco terz’ultimo della classe, e prima ha regalato punti anche al Brugherio, tutto perché non può utilizzare la propria punta di diamante, l’opposto Marco Novello, infortunatosi ad inizio Gennaio. Fino a che è stato in campo, Novello viaggiava alla media di più di 20 punti a partita, ma dopo Mantova ha un po’ faticato, complici anche altri problemi fisici di giocatori importanti come Yordanov o il modenese Jacopo Ferrari, ma rimane comunque una formazione dal tasso tecnico innegabilmente superiore alla Stadium, che però potrebbe provarci senza nulla da perdere.

Provarci. In realtà la squadra mirandolese da perdere ne ha, perché le servono almeno dieci punti nelle prossime sei partite, per sperare forse nei playout, ma molto dipenderà da quale sarà l’approccio dei gialloblù alla gara: da chiarira anche quale sarà l’assetto difensivo che Marcello Mescoli vorrà dare alla squadra, perché se gli avversari battono con regolarità sul tuo libero, che sarebbe preposto alla difesa, qualche domanda te la devi fare, e te la devi fare non al terzo set, ma forse anche prima di entrare in campo.

Diretta. Diretta sui canali YouTube della Lega Volley.

Il programma: (Oggi) Sarroch - Acqui Terme; Mantova - Stadium Mirandola; Savigliano – Motta; (Domani) Brugherio – Belluno; Salsomaggiore Terme – Garlasco; (Lunedì) S.Donà - CUS Cagliari; Riposa: Bologna. Classifica: Mantova (*) punti 47, S.Donà 41, Belluno (*) 34, CUS Cagliari (*) e Savigliano (*) 33, Acqui Terme (*) 32, Motta 31, Sarroch 24, Brugherio (*) 22, Bologna (*) 21, Garlasco 20, Stadium Mirandola (*) 15, Salsomaggiore Terme 7. (*) M= una partita in meno.

Riccardo Cavazzoni