Volley Maschile A3. Stadium, Acqui Terme è un’insidia

Unici campionati mschili in campo in questo week end dedicato alla Coppa Italia di A1, ed alla sosta degli altri tornei Nazionali, A2 ed A3 giocano regolarmente nel week end, compresa una Stadium Mirandola ancora a caccia di un assetto definitivo. Importante. Vista la situazione di classifica dei gialloblù, ogni gara è ormai molto importante per la classifica mirandolese, ma la gara odierna lo è ancora di più per il fatto che le dirette concorrenti nella lotta per la salvezza giocano gare molto difficili, e quindi i punti guadagnati oggi hanno peso specifico maggiore. Alle 18 al PalaSimoncelli arriva comunque una squadra molto ostica come la matricola Negrini Cte Acqui Terme, anche se in difficoltà nelle ultime gare. I piemontesi non hanno ancora vinto nel 2024, e dopo il turno di riposo alla seconda di ritorno, hanno inanellato due sconfitte nelle ultime due gare, cosa che ha creato un certo nervosismo: i neroverdi però, rimangono una delle possibili protagoniste della stagione, erano terzi praticamente fino a Natale, forti di un sestetto molto potente in attacco, anche se non molto efficace a muro ed in ricezione. Molto dipenderà anche dal possibile recupero di Matteo Martino, ma a parte il dubbio sul suo utilizzo, non ci dovrebbero essere novità in formazione, con Baratti in regia opposto a Cester, Graziani e Stamegna, o Martino alla mano, Perassolo ed Esposito al centro, e Martina come libero.

Salita. La Stadium Mirandola gioca al PalaSimoncelli per la nona volta in stagione, prima di una lunghissima assenza, che si protrarrà fino a fine febbraio, e vuole provare a riportare in positivo un bilancio, per il momento in equilibrio: tutto dipenderà da quale Stadium scenderà in campo, se quella combattiva e concreta vista con Belluno, o quella molle in difesa, e balbettante in attacco di scena a Motta di Livenza, e la differenza non è poca. Marcello Mescoli non lamenta problemi di formazione, per cui confermerà il sestetto visto in campo negli ultimi tempi, che poi è sostanzialmente anche l’unico possibile, con Quartarone in diagonale con Albergati, Nasari e Rossatti alla Mano, Bombardi e Riccardo Rustichelli al centro, con il fratello Matteo libero.

Diretta. Come sempre, per i tifosi ci sarà la diretta streaming sui canali YouTube della Lega Volley.

Il programma: (Ieri) Mantova – Brugherio; Motta - Salsomaggiore Terme; Savigliano – Sarroch; (Oggi) Garlasco - CUS Cagliari; Stadium Mirandola - Acqui Terme; Bologna - San Donà di Piave; Riposa: Belluno.

Classifica: Mantova (*) punti 41, S.Donà di Piave 35, Savigliano (*) 32, CUS Cagliari (*) 30, Belluno (*) 28, Acqui Terme (*) 27, Motta 25, Brugherio (*) e Sarroch 18, Bologna (*) 15, Stadium Mirandola (*) 14, Garlasco 13, Salsomaggiore Terme 7. (*) = una partita in meno

Riccardo Cavazzoni