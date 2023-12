Volley Maschile A3. Stadium Mirandola, ennesimo passaggio decisivo. A Pavia si apre un trittico che indirizza la stagione

Per l’ennesima volta, la Stadium Mirandola è di fronte ad un passaggio decisivo: i gialloblù iniziano oggi al PalaRavizza di Pavia, ospiti del Moyashi Garlasco, un trittico di partite che sicuramente daranno una impronta decisiva alla stagione, trattandosi a tutti gli effetti di tre scontri diretti. Dopo la trasferta pavese, sul campo della penultima in classifica, sabato 16 dicembre, in anticipo serale, la Stadium riceverà l’abbordabile Cus Cagliari, ed il giorno di S.Stefano farà visita al Salsomaggiore, ultimo della classe: se la vittoria in trasferta non è mai stata raggiunta dai mirandolesi, da queste tre partite bisogna uscire infrangendo non una, ma due volte questo tabù, perché solo in questo modo si potrà iniziare il girone di ritorno puntando serenamente alla salvezza. Dopo il primo turno dei playoff della passata stagione, la Moyashi Garlasco ha cambiato tantissimo in estate, salvando poco della bella formazione dell’anno scorso: è rimasto capitan Puliti alla mano, ed il libero Calitri, ma tutto il resto è cambiato, partendo dalla diagonale principale, composta dall’italoserbo Milan Peslac, tanti anni in A1, e l’italoargentino Javier Martinez, l’anno scorso a Cisterna in Superlega. Alla mano con Puliti gioca il portoghese Cavalcanti, da Verona in A1, ed al centro il giovane Tomassini, con Orlando Boscardini e Biasotto, comunque gente di categoria. Bisognerà vedere con quale formazione Marcello Mescoli vorrà ’aprire le danze’, anche se sembra difficile ipotizzare che voglia rinunciare subito a Rossatti, preferendogli un concreto Scita, mentre è più difficile pensare che possa scegliere Bevilacqua, perché la squadra in ricezione soffre, e solo servendo adeguatamente Quartarone, i gialloblù possono sfruttare le sue giocate sugli attaccanti. Discorso a parte per i centrali, ma pur con un rendimento "ad onda", e difficile che il tecnico mirandolese possa prescindere da capitan Rustichelli e Bombardi, anche se sarà una bella battaglia. Si gioca alle 19, ma come sempre ci sarà la diretta streaming su YouTube.

Programma: CUS Cagliari – Motta; Mantova – Belluno; S.Donà di Piave – Savigliano; Bologna - Acqui T.; Salsomaggiore T. – Sarroch; Garlasco - Stadium Mirandola; Riposa: Brugherio.

Riccardo Cavazzoni