Volley Maschile A3. Stadium, primo successo esterno. Ma lascia un punto preziosissimo

Salsomaggiore

mirandola

(11/25 24/26 25/19 25/19 15/17)

WIMORE SALSOMAGGIORE: Leoni, Cantagalli M. 21, Bucciarelli 3, Bulfon 11, Scita 2, Bussolari 8, Zecca (L1), Boschi 1, Alberghini 11, Van Solkema 11, Muroni 4, n.e. Riccò, Monica (L2), Conforti; all.: Mattioli.

STADIUM MIRANDOLA: Quartarone 1, Bevilacqua 6, Rustichelli R. 12, Albergati 26, Masari 10, Bombardi 12, Scarpi (L1), Gozzi, Capua, Rossatti 4, Schincaglia, n.e. Canossa, Rustichelli M. (L2), Scaglioni; all.: Pinca.

Arbitri: Guarneri – Manzoni Barbara.

Note: Durata set 22’ 32’ 24’ 28’ 22’ per un totale di 128’; Wimore 63 su 100 (B.S. 14, Vinc. 1, Muri 14, 2^ L. 11, E.P. 16); Stadium 71 su 106 (B.S. 21, Vinc. 3, Muri 21, 2^ L. 6, E.P. 21).

La Stadium abbatte un doppio tabù, conquistando la prima vittoria esterna in Serie A, contro un’avversaria tradizionalmente ostica, contro cui non vinceva da anni, ma lascia per strada un punto preziosissimo, oltre a costellare il proprio cammino di dubbi ed errori: certo non si può fare troppo gli schizzinosi dopo una vittoria che interrompe una striscia di cinque sconfitte consecutive, ma se questa è la Stadium del girone di ritorno, la fatidica sentenza è solo rimandata, dopo che questa volta è servito un albergati monumentale per evitare una sconfitta che 9-12 nel quinto set sembrava quasi inevitabile. C’è da dire però, che riuscire a vincere in trasferta sbagliando 21 battute, e regalando 21 errori punti, è veramente una performance da record per questa Stadium che, ancora una volta, dimostra di non avere carattere con numeri impietosi che non fanno certo ben sperare per la prima di ritorno sabato prossimo in casa contro la terza della classe savigliano. E dire che la partita era iniziata in maniera incredibile, con Pinca, che sostituiva Mescoli ammalato, che schierava due novità, il nuovo arrivato Scampi come libero, buono il suo esordio, e con Bevilacqua, molto incostante alla mano con Nasari: erano i muri mirandolesi ad annichilire i padroni di casa, alla fine saranno 21, con Rustichelli a quota 8 ed Albergati a 6, onda che proseguiva anche nel secondo set, portato a casa con fatica e fortuna. Proprio quando sembrava che la partita filasse verso un 3-0, la Stadium perdeva il filo, iniziava a sbagliare a ripetizione, e permetteva ai padroni di casa, decisamente poca cosa in verità, non solo di rientrare in partita, ma addirittura di accarezzare il sogno di vincerla, prima che la Stadium riesca, dopo aver annullato due match ball, a chiuderla.

I risultati: Brugherio – Garlasco 3-0; Acqui Terme – Savigliano 1-3; CUS Cagliari – Sarroch 3-1; Bologna – Mantova 0-3; Motta – Belluno 3-0; Salsomaggiore T. - Stadium Mirandola 2-3; Riposa: S.Donà di Piave.

Classifica: Mantova punti 35, S.Donà di Piave 27, Savigliano 25, CUS Cagliari 24, Acqui T. 23, Belluno 19, Motta 16, Brugherio 14, Bologna e Sarroch 12, Stadium Mirandola 11, Garlasco 10, Salsomaggiore T. 5.

Riccardo Cavazzoni