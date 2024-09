Volley maschile e femminile. Garfagnana ricorda il suo "ds». Palloncini in cielo per Bianchi

Momento emozionante, qualche sera fa, in piazza Umberto, a Castelnuovo, nell’ambito della Giornata dello sport, durante la serata di presentazione delle società sportive del capoluogo garfagnino. Infatti la Pallavolo Garfagnana, presieduta da Marco Giannasi, ha voluto ricordare in maniera inedita Marco Bianchi, il direttore sportivo delle squadre del Garfagnana, precocemente scomparso di recente, all’eta di 48 anni.

Ragazze, ragazzi, dirigenti e staff tecnico dal palco di Piazza delle Erbe hanno lanciato palloncini bianchi e celesti verso il cielo in ricordo del "loro" Marco e per averlo idealmente con loro durante la presentazione della società sportiva. Marco Bianchi, originario di Altopascio, si era trasferito con la famiglia da anni a Isola Santa, in Comune di Careggine e si era avvicinato alla Pallavolo Garfagnana: prima come genitore nell’accompagnare agli allenamenti la figlia Ilaria; ma subito anche come dirigente della squadra "Allievi" e, dal 2019, come direttore sportivo della società. "Era una figura fondamentale per la Pallavolo Garfagnana – raccontano i dirigenti – . Sempre presente in palestra, sia per gli allenamenti che per le partite, benvoluto da tutti per il carattere aperto e sereno. Un ragazzo pieno di energia e vitalità che aveva lottato con il consueto spirito contro la malattia che, però, poi ha avuto il sopravvento".

D. Mag.