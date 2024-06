Volley maschile e femminile - L’evento. Grande successo per la festa del "Csi"

Tribune gremite in ogni ordine di posto, al "Palapiaggia" di Capannori, alla manifestazione di chiusura dei campionati regionali di pallavolo organizzati dal Centro sportivo italiano, Comitato di Toscana. Proclamate e premiate le squadre vincitrici che parteciperanno alle finali nazionali che si terranno a Cesenatico e che rappresenteranno la Toscana.

Grande successo per l’evento, con interventi importanti della testimonial Sofia Renieri e di altri famosi personaggi della pallavolo italiana. I campionati erano stati inseriti nel quadro del progetto "EduCare Sport" che richiama lo sport come mezzo di promozione educativa dei più giovani e si collega idealmente a quanto già tanti anni fa Don Milani portava avanti.

Questo progetto ha avuto il determinante sostegno della Regione Toscana e del Ministero delle Politiche sociali. Dopo gli interventi introduttivi del presidente regionale "Csi", Carlo Faraci e del coordinatore tecnico regionale, Marcello Tognoni, c’è stato il saluto del presidente della Nottolini Volley, Enrico Bertini, club che ospitava la manifestazione. Ha condotto la presentatrice Nicoletta Dati.

La testimonial Sofia Renieri, pallavolisticamente nata nella Nottolini, con l’esordio a soli tredici anni nel campionato nazionale di "B1", ha già solcato alcuni importanti campi anche della massima serie (nel 2022-’23 con Pinerolo in "A1") e di "A2" (con Macerata ed Olbia). Con l’attuale squadra della FGL Zuma di Castelfranco, nel campionato nazionale di "B1", allenata dal mitico nazionale azzurro Marco Bracci, ha recentemente vinto la Coppa Italia di categoria (già nel palmares della Renieri la stessa coppa vinta con Macerata nel 2021) e sta giocando i play-off per la promozione in "A2".

La Renieri, nel suo intervento da testimonial, ha voluto sottolineare quanto sia importante la costanza per l’ottenimento dei risultati. Poi ha parlato Gabriele Sensi, allenatore del Tiger Forte dei Marmi, campione regionale Under 14 femminile (con le ragazze dell’ Open Csi Versilia, pluricampione d’Italia). Quinidi Alessandro Lazzeroni, tecnico del Dream Pisa, campione regionale Under 16 maschile (azzurro ai Mondiali di Roma 1982, medaglia d’argento e alle Olimpiadi di Seul nel 1988, tra l’altro) che nel 1968, con la Zoli Pontedera, ha vinto il tricolore "Csi".

Dopo la premiazione degli arbitri da parte della coordinatrice regionale Mariarosa Gabrielli e dei tecnici, da parte di Ilaria Orlandini, presidente del "Csi" di Lucca, è stata la volta delle squadre e di tutti gli atleti e le atlete, premiati dal presidente regionale Carlo Faraci e dalla presidente del Comitato di Lucca, Orlandini, insieme alla testimonial Sofia Renieri. Per la provincia di Lucca: Tiger Forte dei Marmi, Oasi Viareggio, Volley Lido, VP Volley, Stiava 2023, Porcari, Barga Coppo Team e Nottolini Capannori.