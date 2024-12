Volley maschile serie B1. Per Bellaria, Riccione e San Marino un fine settimana da dimenticare

Un set vinto e nove persi, zero punti in classifica guadagnati. Weekend nero per Bellaria, Riccione e San Marino nel girone E di B1 di volley. Era improba fin dalla vigilia l’impresa della Romagna Banca Bellaria, visto che a Igea si è presentata la capolista Osimo. Per i locali l’occasione d’oro, non sfruttata, arriva subito in un primo set finito 27-29, poi negli altri due i marchigiani la spuntano con più agio, anche se non dominando (18-25, 19-25). Per i bellariesi è l’ottavo ko in altrettanti incontri di campionato.

Partita complicata anche per la Promopharma San Marino, che alla Casadei perde 0-3 con l’Academy Assisi, ma dopo una vera battaglia. Tanto equilibrio e ribaltamenti di fronte in tutti i set. Nel primo, la Promopharma non sfrutta il 23-20 e perde 26-28. Anche nel secondo San Marino conduce spesso e ha pure un setpoint sul 25-24, ma a spuntarla sono ancora i marchigiani (25-27). Il terzo vede Osimo quasi sempre avanti, con i ragazzi di Ricci a recuperare fino ai vantaggi anche se in maniera vana (25-27). Niente da fare anche per la Prime Clening Riccione, con Vallefoglia a imporsi 3-1. Dopo il primo set vinto in volata da Riccione (23-25), i padroni di casa dominano il secondo (25-11), chiudono bene il terzo (25-21) e la spuntano al cardiopalma nel quarto (29-27). Sabato prossimo Bellaria a San Severino, San Marino a Forlì e Riccione in casa con Falconara.

La classifica: Osimo 20; Rubicone 19; Academy Assisi e Falconara 18; Loreto 17; Macerata 13; San Marino, Forlì, Vallefoglia e Montorio 11; Volley Game 9; Riccione 7; San Severino 3; Bellaria 0.