Volley Massa Carrara conta un vivaio con oltre 160 tesserati. Il dt Angelini: "Forniamo un percorso di crescita»

Oltre 160 tesserati, tra maschi e femmine. Un settore giovanile completo che parte dal minivolley (5/6 anni) e prosegue con spikeball e volley S3 sino ad arrivare alle categorie Under 13, under 15, Under 17 e Under 19. Tutto questo è la Pallavolo Massa Carrara, società di riferimento nella nostra provincia ma anche in Toscana. L’anno passato si è laureata campione territoriale dell’Appenino Toscano nelle tre categorie (U15, U17 e U19) ed al momento è di nuovo prima negli stessi campionati.

"Il nostro obiettivo primario è quello di fornire un percorso di crescita che possa portare ogni iscritto alla sua migliore espressione di gioco – spiega il direttore tecnico Silvia Angelini -. L’attività prosegue in maniera congiunta sino all’Under 13 quando maschi e femmine si dividono. A livello superiore abbiamo un Under 14 femminile ma siamo specializzati soprattutto nel maschile dove abbiamo doppie squadre per ogni categoria. Questo ci permette di dare spazio a tutti: a chi è più avanti ma anche a chi si avvicina tardivamente alla pallavolo; per esempio, ai delusi di altri sport che sono tanti soprattutto nella fascia degli Under 15".

"Nel nostro percorso tecnico – prosegue – ci sono anche una squadra di Serie D, dove gli Under 19 hanno modo di confrontarsi non con pari età, e una di serie C dove possono confluire i giovani più meritevoli. Di fronte a veri talenti ci possiamo appoggiare al Modena Volley con cui è in corso una collaborazione che prevede anche la possibilità di ospitare da noi allenatori o responsabili tecnici di una determinata categoria o di recarci a Modena a svolgere allenamenti. Da noi gli atleti e le atlete vengono accolti a prescindere dal loro livello e al di là del puro aspetto competitivo. Le iscrizioni sono sempre aperte. Per informazioni si può contattare il numero 335 74.17.903 o i nostri social (pagine instagram e facebook)".

Gianluca Bondielli