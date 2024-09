Volley minore. Alla palestra Guarini. Il Memorial Iotti-Bellei

Cresce ancora il livello delle sfide in programma nel weekend, ad un paio di settimane dal via dei campionati minori di pallavolo: l’attenzione è sulla palestra Guarini di Modena, dove oggi e domani si gioca la 3^ Edizione del Memorial Iotti – Bellei organizzata dal Volley Modena, e su Ferrara, dove domenica è in programma il Memorial Soriani, con la Stadium Mirandola (in foto Maletti) che ospiterà al PalaSimoncelli alle 10 la prima semifinale contro il Gabbiano Mantova, mentre nell’altra semifinale a Ferrara si affronteranno i padroni di casa del Quattro Torri, e l’altra formazione di A3, il S.Donà.

Nel pomeriggio, sempre al Palasport ferrarese, in programma le due finali. A Modena in campo alle 17 le ragazze del Volley Modena, che sfideranno il Campagnola, redu da una netta vittoria per 3-1 su BSC Sassuolo, che animerà la seconda semifinale del torneo cittadino, affrontando l’ambizioso VTB Bologna: domani pomeriggio, sempre con inizio alle 17, le due finali. Per quanto riguarda le altre modenesi, sorpresa nelle gare della seconda giornata del Trofeo Precampionato Emmeti, con l’AMA S.Martino che vince 3-1 a Mirandola, ed il Modena Volley che vince 3-0 alle Marconi contro una Villa d’Oro in formazione d’emergenza: pareggio tra Kerakoll Sassuolo e Spezzanese, mentre nel femminile, la Moma Anderlini batte Piacenza, ma perde nettamente con Rubiera, mentre il Soliera 150 supera agevolmente l’Arbor Reggio, e pareggia 2-2 con il CVR. L’avvio della stagione è sempre più vicino, ciò non toglie il fascino delle ultime sfide in preparazione.

r.c.