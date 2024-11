Volley minore. Che spettacolo al PalaSimoncelli: derby alla Stadium

stadium mirandola

3

national villa d’oro

2

(14/25 19/25 27/25 25/22 15/13)

STADIUM MIRANDOLA: Antonaci 11, Sitti 1, Maletti 7, Rustichelli R. 9, Albergati 15, Reyes 16, Catellani (L1), Bevilacqua 4, Brodolo 3, Flemma, Scaglioni, Zanetti, n.e. Rustichelli N., Egwaoje; all.: Bicego.

NATIONAL VILLA D’ORO MODENA: Ghelfi G. 2, Bellei 12, Maggi 12, Andreoli 20, Dombrovski 7, Canossa 10, Plessi (L1), Mocelli 8, Martinelli 1, Benincasa 1, n.e. Leonelli (L2), Ferrari, Rossi, Akrabia; all.: Mescoli.

Arbitri: Petrera Stefania – Miggiano.

Note: Durata set 26’ 28’34’ 30’ 22’ per un totale di 140’. Stadium 66 su 100 (B.S. 14, Vinc. 1, Muri 11, E.P. 23), National 73 su 110 (B.S. 17, Vinc, 4, Muro 10, E.P. 17).

Il Clasico del volley minore modenese (foto) mantiene le promesse, ed i tifosi del PalaSimoncelli possono godersi un match di altri tempi, chiuso e poi riaperto, e poi a rischio anche nel concitato tie break, dove i ’cittadini’ recuperano dal 9-14 al 13-14 arrendendosi solo con una palla fuori di Bellei, uno dei tanti ex in campo. Veramente una bella partita, in cui la National gioca una pallavolo stellare per due set e mezzo, concedendo poco agli attaccanti di casa, e spingendo in battuta su di una ricezione non sempre impeccabile. Quando la gara sembrava segnata, indirizzata verso uno 0-3 che sarebbe stato storico, la Stadium si è ritrovata, ha ritrovato il muro sugli attaccanti ospiti, ed ha spinto di più in battuta, cosa che ha tolto sicurezze agli ospiti. La National fallisce un matchball sul 24-23, con Reyes che tiene una palla a colpo sicuro di Dombrovski, e da lì la Stadium costruisce la rimonta, prima vincendo ai vantaggi il terzo set che riapre la gara, poi controllando il quarto set, ed infine piazzando il colpo del KO nelle fasi centrali del quinto set, contro una Villa però, in evidente affanno, e non più lucidissima: nonostante tutto per, i rossoneri sul 9-14 hanno un ruggito d’orgoglio, e risalgono fino al 13-14, regalando ancora brividi ai tifosi di casa, che però alla fine possono esultare. Nelle altre gare del week end solo sconfitte per le modenesi, con la Beca Tensped Spezzanese che perde 0-3 (13/25 19/25 16/25) a Grosseto, e l’Univolley Carpi che si arrende in casa 2-3 (25/21 20/25 21/25 25/21 12/15). Nel femminile, tutte sconfitte le modenesi di B1, con la Moma Anderlini che perde 0-3 (19/25 22/25 23/25) a Montespertoli dopo le sconfitte subite da Volley Modena e BSC Sassuolo.

Riccardo Cavazzoni