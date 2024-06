Volley minore. Kerakoll, ’febbre’ da A3. Femminile, ecco Nonnati

Sale a livelli stratosferici, l’attesa per l’ultima partita della stagione della Kerakoll Sassuolo, che sabato riceve alle 18 al PalaPaganelli la Begin Volley Ancona: il successo per 3-0 della squadra marchigiana sul Toscana Garden Castelfranco di sotto, mette fuori causa i toscani dalla corsa alla A3, che ora diventa un discorso tra i grigiorossi di Pupo Dall’Olio, e gli anconetani di Dore Dalla Lunga. La Kerakoll dovrà vincere 3-0 o 3-1, un successo al tie break manderebbe in A3 i marchigiani: è già successo dieci giorni fa, al PalaBrasili di Ancona, ma la Kerakoll vinse una partita in cui entrambe le squadre nascosero un po’ le proprie forze. Intanto arrivano le prime conferme alle anticipazioni pubblicati ieri, circa i nuovi innesti del Volley Modena di B1 femminile, che ufficializza l’arrivo di Federica Nonnati (foto), 25enne opposta.