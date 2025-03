Volley minore. Kerakoll per il sorpasso, Bsc alle prese con il derby

Volley modenese a caccia di conferme, ma anche di speranze, dopo l’esaltante turno della scorsa settimana, che ha confermato le ambizioni di Stadium Mirandola e Kerakoll Sassuolo nel maschile, Volley Modena e Zerosystem S.Damaso tra le ragazze: il match clou riguarda proprio la squadra sassolese, impegnata alle 17 sul campo del blasonato Codyeco S.Croce, primo in classifica con un solo punto di vantaggio su Anceschi e compagni, che non possono permettersi altri passi falsi in un torneo fin troppo equilibrato.

Situazione più o meno analoga per la National Villa d’Oro, che dopo la scoppola rimediata a Mirandola, rischia parecchio a Monticelli, contro una Canottieri Ongina che ha ormai poco da chiedere al campionato, ma ha anche una gran voglia di uno ’scalpo’ di alto livello. Trasferta insidiosa anche per la capolista Stadium Mirandola, a Crema contro una Imecon in piena lotta per non retrocedere: i cremaschi però, sono reduci da una sorprendente vittoria sul campo del Bologna terzo in classifica, in più si sono rafforzati con l’arrivo dell’ex-Modena Volley Alessandro Salsi, che sta provando a pilotare i neroverdi verso i playout.

In casa alle 20.45 l’Univolley Carpi, per quello che potrebbe essere uno degli ultimi treni per i playout, ricevendo la Pallavolo Cremonese (quint’ultima piazza), e solo vincendo da tre i ragazzi di Paolini potrebbe sperare di allargare la zona bollente. In trasferta le altre, ad Adro contro Cazzago il Modena Volley, e la Beca Tensped Spezzanese, che deve vincere da tre sul campo del fanalino di Coda Inzani Parma, per risalire.

Nel settore femminile, fari puntati sul PalaPaganelli di Sassuolo, dove alle 18 si gioca un derby delicatissimo tra Bsc Materials (foto), e Volley Modena. Trasferta complicata per la Moma Anderlini, di scena a Garlasco contro un Volley 2001 invelenito dalla sconfitta patita a Modena sabato, ancora privo di Martina Susio. In B2 la Zerosystem S.Damaso rischia qualcosa a Filottrano contro una Lardini insidiosa, mentre per l’Hydroplants Soliera 150 gara interna alle 18.30 con Castelmaggiore.