Volley minore. La Stadium è in vetta. Stecca Modena Volley

I campionati minori di pallavolo doppiano più o meno la boa di un terzo si regular season, e le classifiche cominciano ad avere un volto più delineato, con molte modenesi protagoniste, soprattutto al maschile, con la Stadium Mirandola che agguanta la vetta nel girone C di Serie B, anche grazie alla vittoria esterna della National Villa d’Oro, e la Kerakoll Sassuolo che rimane a ridosso delle prime nel girone D. Nelle gare di sabato sera stecca il Modena Volley, che dopo essere andato a vincere giovedì sera sul campo della capolista Hokkaido Bologna, si fa battere in casa 0-3 (20/25 19/25 20/25) dalla non irresistibile Cremonese, che approfitta della serataccia dei giovani gialloblù, che hanno sicuramente mal approcciato la gara. Male anche l’Univolley Carpi, che nonostante le attese, muove la classifica con il secondo punto, ma deve rimandare ancora l’appuntamento con il primo successo stagionale: la vittoria va all’Asola, che passa a Carpi 3-2 (25/19 25/21 15/25 22/25 15/8), dopo che i biancorossi avevano illuso recuperando dallo 0-2 fino al 2-2, per poi cedere di schianto al tie break. La zona salvezza continua ad allontanarsi, e se i ragazzi di Paolini non riusciranno a rompere il ghiaccio, si potrebbero ritrovare retrocessi già a Natale. Nel torneo femminile importante successo interno del Volley Modena, ancora con Max Cerrato in panchina, riesce a battere 3-2 (5/17 17/25 25/13 23/25 15/13) l’ex capolista Ostiano, al termine di una gara combattutissima, che conferma le ambizioni modenesi, a patto però che il presidente Muzzioli chiarisca la situazione tecnica: in realtà tutto si potrebbe sbloccare a breve, perché sabato a Campagnola, Luciano Molinari (foto), vecchio pallino tecnico del presidente modenese, non è andato in panchina nella gara che le reggiane hanno vinto contro un Sassuolo di nuovo in affanno, e questo potrebbe significare che Molinari sia stato esonerato, o abbia trovato un accordo con Campagnola, e possa sedersi sulla panchina del Volley Modena, che però nel frattempo potrebbe perdere qualche giocatrice.

Riccardo Cavazzoni