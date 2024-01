Volley minore. L’Univolley Carpi chiude il colpo da novanta. Ingaggiato il bomber Riccardo Porta

Dopo la più lunga sosta natalizia delle ultime stagioni, quattro settimane dall’ultimo turno del 2023, tornano nel weekend i campionati minori di pallavolo, che chiuderanno il girone d’andata: chiuderà anche il mercato, visto che le squadre potranno cercare rinforzi, o di sfoltire la rosa, giusto fino a sabato. In questo senso le squadre modenesi si sono mosse poco, e mentre la National Villa d’Oro sta chiudendo per un quarto centrale d’esperienza, la matricola Univolley Carpi ha messo a segno un colpo da novanta, ingaggiando il bomber modenese Riccardo Porta, (foto), da quattro stagioni a S.Martino in Rio, dove però quest’anno non giocava, per l’arrivo di Francesco Ghelfi. Anche la capolista Kerakoll Sassuolo potrebbe piazzare un colpo dell’ultimo minuto, mentre non ci sono novità tra le squadre femminili di B1: il Volley Modena non ha trovato il profilo che cercava, e la BSC Sassuolo ha già cambiato la diagonale principale ingaggiando Moschettini e Bazzani già prima di Natale: in B2 nessuna novità a Mirandola e S.Damaso, l’Hidroplants Soliera 150 sta definendo l’ultima trattativa.

r.c.