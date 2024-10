Volley minore. Modena Volley sfida Mirandola. In palio la finale dell’Emmeti

Settimana di intensa attività per le squadre modenesi di volley minore: sia nel settore maschile, che in quello femminile, in settimana si giocheranno gare importanti per la definizione del programma delle finali dei Tornei, che si giocheranno poi nel weekend. Tra i ragazzi c’è grande attesa per questa sera alle 20.30, quando al PalaPanini Modena Volley, e Stadium Mirandola (in foto Reyes) si affronteranno per definire chi sarà la sfidante dei reggiani dell’AMA S.Martino, nella finalissima del Trofeo Emmeti, che si concluderà sabato sera alle Marconi: Ghelfi e compagni infatti, saranno comunque in finale, a prescindere dal risultato della gara di ieri sera contro la National Villa d’Oro, che a sua volta disputerà la finalina, contro la perdente della sfida del PalaPanini. Sempre nel maschile, interessante doppia sfida per l’Univolley Carpi, che domani sera affronterà la Kerakoll Sassuolo al PalaPaganelli, sabato impegnata con Bologna, e poi venerdì sera la Spezzanese alla Bursi. Tra le ragazze, doppia semifinale domani sera per il Trofeo organizzato dalla OSGB Campagnola, che vedrà le reggiane sfidare la Moma Anderlini, che lunedì sera ha vinto a Collecchio 3-1, e nell’altra gara l’Ostiano affrontare il Volley Modena: le due finali sono in programma sabato pomeriggio. Completa il programma la tripla sfida tra Hidroplants Soliera 150, Zerosystem S.Damaso ed Arbor Reggio., in programma da ieri sera a giovedì.

Riccardo Cavazzoni