Volley minore. Occhi puntati sul PalaSimoncelli. Tutto pronto per il grande derby

Non c’è un momento di tranquillità nei campionati minori di pallavolo, che questa settimana hanno visto qualche squadra in campo ogni singolo giorno, tra recuperi, ed anticipi: sono però soprattutto le gare che hanno completato la seconda giornata, non disputata due settimane fa per l’allarme rosso del meteo nel modenese, ad aver dato un quadro diverso, e non certo più chiaro, delle varie situazioni di classifica.

La giornata è comunque tutta incentrata sul match clou di domani alle 18, al PalaSimoncelli di Mirandola, dove una Stadium in ripresa, ma non del tutto a posto, riceve una National Villa d’Oro (foto) rilanciata dal ritorno in campo di Marcello Andreoli, che anche martedì contro il malcapitato Bardolino, è stato il mattatore tra i rossoneri. Sarà una bella sfida tra bombardieri, con Maletti ed Albergati pronti a rispondere all’opposto rossonero, ed anche una sfida interessante con il ritorno del tecnico Marcello Mescoli sul campo mirandolese: negli ultimi venticinque anni sono sedici le sfide tra le due formazioni, con leggero vantaggio mirandolese nel computo delle vittorie, 9 a 7, e con la caccia della National di un successo in trasferta che manca dalla stagione 2015/16, con curiosamente sei giocatori in campo allora come adesso, da capitan Rustichelli e Giacomo Ghelfi, a Mocelli e Dombrovski. Nelle altre partite maschili della giornata di serie B, tutte in programma oggi, delicate trasferte per Modena Volley, impegnata a Montichiari, e Beca Tensped spezzanese di scena a Grosseto. In entrambi i casi chi vince rimane nelle parti alte della classifica. Più facile l’impegno della Kerakoll Sassuolo, sul campo del fanalino ci coda CUS Genova, e sfida interna già da non fallire per l’Univolley Carpi, che "spareggia" col Cazzago. Nei tornei femminili, l’unica in casa è la BSC Sassuolo, che alle 18 riceve al PalaPaganelli Ripalta Cremasca, con l’obbligo di cercare il primo successo stagionale: trasferte insidiose, per non dire difficili, per il Volley Modena, impegnato sul campo della capolista Garlasco, e Moma Anderlini, che cerca conferme sul difficile campo del Montespertoli. In B2 turno abbordabile per Hidroplants Soliera 150, che alle 18.30 riceve alla Loschi il Cervia Volley, e Zerosystem S.Damaso, che scende a Montelabbate sul terreno del Ma Volley Vallefoglia, ultimo.

Riccardo Cavazzoni