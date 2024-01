Volley minore. Si assegnano i posti in Coppa Italia. Le modenesi sono tornate in lizza

Parte in maniera strana il 2024 della pallavolo minore, che dopo due partite, oggi e nello scorso weekend, si fermerà per altre due settimane, e tutto perché la Federazione centrale ha deciso che alla tradizionale sosta alla fine dell’andata, andava aggiunta un’altra settimana extra, e senza motivo. Nei campionati Nazionali di serie B maschile, B1 e B2 femminile, l’ultima d’andata in programma oggi è decisamente importante, perché assegna i posti in Coppa Italia, e per la prima volta dopo molti anni, ci sono squadre modenesi in lizza sia al maschile, che al femminile: in questo senso, tocca alle ragazze della Zerosystem S.Damaso il compito più complicato, visto che per garantirsi il primo posto in classifica, conquistato giusto sabato scorso battendo la capolista Alseno, dovranno vincere 3-0 sul difficile campo dell’Isuzu Cerea, perché anche perdere un set, nel caso che Alseno vinca 3-0, comporterebbe il sorpasso da parte delle piacentine. In lizza per la qualificazione anche due modenesi nel torneo di B maschile, che vede la Kerakoll Sassuolo avanti due punti rispetto alla National Villa d’Oro: con i rossoneri di Barozzi impegnati a Modena contro il Modena Volley, e decisi a portar via i tre punti in palio, ai sassolesi di Pupo Dall’Olio serve una vittoria con qualsiasi punteggio sul campo dei veronesi del Volley Benacus, perché una sconfitta anche per 2-3, in caso di concomitante vittoria della National, comporterebbe il sorpasso, e quindi la qualificazione alla Coppa Italia. Con la Moma Anderlini che riposa, gioca in casa la Malagoli Tensped Spezzanese, che riceve alla Bursi l’AMA S.Martino in Rio in una sfida salvezza, mentre è in trasferta l’Univolley Carpi, di scena a Viadana. Tornando alla B2, grande attesa per il derby di Mirandola tra la Drago Stadium e l’Hidroplants Soliera 150, spareggio salvezza come la sfida di Modena tra Moma Anderlini e Top Volley Verona: in B1 femminile turno casalingo per la BSC Sassuolo, che riceve Fatro Ozzano, e Volley Modena, che se la vedrà con le pavesi del SFRE Tecnilux.

r.c.