Volley minore. Stadium ospite del Kema Redemello. Vietato sbagliare per puntare in alto

Dopo un sabato di sosta, causa il maltempo che ha flagellato l’Emilia Romagna nello scorso weekend, tornano a pieno ritmo i campionati minori di pallavolo: alcune società sono riuscite ad organizzare il recupero già nella settimana appena conclusa, mentre moltissimi lo hanno calendariato per la settimana entrante, complice anche il week end lungo. In ogni caso si tratta di un turno delicato quello che attende le modenesi in campo, sia per chi non ha giocato, che deve ritrovare il ritmo-gara, sia per chi ha giocato, e perso, come la Stadium Mirandola, punita a domicilio da uno Scanzorosciate più tosto del previsto: i gialloblù di Bicego sono attesi ad Asola ospiti di un Kema Redemello che è partito molto bene, anche se forse sfruttando un calendario agevole. Per quanto l’avversaria si sia rinforzata, la Stadium non può permettersi altri passi falsi, se vuole puntare in alto: con l’altra modenese che ha giocato, il Modena Volley, che osserva il turno di riposo, la terza giornata di Serie B presenta una serie di verifiche importanti per le altre del girone C, con National Villa d’Oro, alle 20 alla Marconi contro Crema, ed Univolley Carpi, impegnata a Grassobbio, a caccia della prima vittoria, più o meno la situazione della Beca Tensped spezzanese, che alle 18 alla Bursi riceve il CUS Genova. In casa anche la Kerakoll Sassuolo, che alle 18.30 al PalaPaganelli, tasta il polso di un Firenze volley poco conosciuto. Nei tornei femminili giocano tutte in casa le squadre modenesi, visto che alle 18 al PalaAnderlini si giocherà il derby tra Moma Anderlini e BSC Sassuolo, mentre alle 17.30 il Volley Modena ospiterà l’Ambra Cavallini Pontedera: sulla carta favorite le squadre effettivamente in squadra, ma per Sassuolo è già un esame probante. Turno casalingo, e sulla carta più che abbordabile, anche per le due squadre di B2, con la Zerosystem che alle 18 riceve al Pala Bortolamasi le romagnole del Massavolley di Massa Lombarda, e l’ambiziosa Hidroplants Soliera 150 riceve la Matricola AMA S.Martino in Rio alla Loschi alle 18.30.

Riccardo Cavazzoni