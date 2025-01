Volley minore. Una schiacciatrice per Molinari. Dal Caltanissetta arriva Garofalo

Il volley minore modenese si prepara a riprendere le attività, dopo una delle più lunghe pause natalizie di sempre: in attesa della ripresa delle ostilità, preceduta domani sera dal recupero di B1 femminile tra Ripalta Cremasca e Moma Anderlini, il lungo periodo è servito anche per le prime mosse del cosiddetto ’mercato di riparazione’.

Allenatori. È saltata la terza panchina modenese, dopo quelle del Volley Modena, affidata a Lucina Molinari, e BSC Sassuolo, dove è arrivato Iva Tamburello, è toccato a Roberto Mantovani, allenatore della Beca Tensped Spezzanese salutare la squadra, e la panchina è stata affidata al parmense Andrea Codeluppi, due anni fa al Parma in A3, che avrà il compito di cercare quella salvezza che sul campo sfugge ormai da tre anni.

Giocatori. Qualche movimento si registra anche in campo, e tra le società più attive c’è, come al solito, il Volley Modena del presidente Muzzioli: dopo aver salutato Alice Bellini, che è andata al Giorgio Castelfranco Veneto soprattutto per ’ragioni di cuore’. Alla corte di Molinari è arrivata dalla Sicilia la 22enne schiacciatrice Elisa Maria Garofalo (foto), prelavata durante le feste dal Traina Caltanissetta di B1, e è già stata vista all’opera sia nel vittorioso torneo di Volano, che nell’amichevole con Arena Verona, oltre che nel 4° Memorial Iotti-Bellei, che sabato scorso ha visto le ragazze della Serie B1 e Serie C del Volley Modena impegnate sul campo con i ragazzi dell’associazione Aut Aut. Per quanto riguarda le altre modenesi impegnate nei tornei Nazionali, per il momento si segnala solo l’arrivo, in verità avvenuto a fine Novembre dell’alzatore Federico Boschi all’Univolley Carpi, mentre tutte le altre per il momento segnalano organici invariati.

Riccardo Cavazzoni