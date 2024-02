Volley minore. Villa d’Oro, vittoria con sorpasso

Finalmente ripartiti i campionati minori di pallavol. Sugli scudi la Serie B maschile dove, approfittando del turno di riposo imposto dal calendario alla ex-capolista Kerakoll Sassuolo, la National Villa d’Oro si è velocemente sbarazzata del malcapitato Malagoli Tensped Spezzanese, ed ha effettuato l’agognato sorpasso. Delle altre modenesi bene il Modena Volley, che è andato a prendersi tre punti pesanti su di un campo difficile come quello del Benacus (foto), e vittoria anche per la Moma Anderlini, che però spreca un punto facendosi portare al quinto set dal Gas Sales Piacenza: soffre molto l’Univolley Carpi che non riesce a portar via almeno un punto da Asola. Nel torneo di B1 femminile entrambe le modenesi vanno a punti, ma se il Volley Modena si deve arrendere al tie break ad un Forlì implacabile, festeggia la Bsc Sassuolo, che si conferma bestia nera delle reggiane del Campagnola, battute nettamente in casa, dopo averle battute all’esordio ad ottobre: per le ragazze di Minghelli sono tre punti d’oro, che le allontanano dalla zona calda. Una modenese in testa anche in B femminile, con la Zerosystem S.Damaso che riguadagna la vetta persa all’ultima d’andata, andando a vincere a Castelbelforte al termine di una vera battaglia, con due set decisi ai vantaggi 30-28: parte del merito va ad una incredibile Hidroplants Soliera 150, che passa sul campo della capolista Alseno 3-0. Bene la Moma Anderlini, che maramaldeggia con l’ultima Villa Bartolomea, mentre arranca ancora la Drago Stadium: a Verona con un solo punto.

Riccardo Cavazzoni